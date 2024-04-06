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Наступ на Часів Яр – офіцер ЗСУ назвав мету окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Наступ на Часів Яр – офіцер ЗСУ назвав мету окупантів
Бої тривають по всій лінії зіткнення
фото з відкритих джерел

У росіян є сили, аби просуватися, але зараз у них недостатньо потужностей для закріплення

Окупаційна армія Росії ставить для себе одну ціль – підготовка плацдармів для майбутнього наступу. Саме тому ворог так прагне захопити Часів Яр на Донеччині. Про це офіцер Збройних сил України Микола Мельник розповів «24 Каналу».

За його словами, влітку окупанти спробують вдарити в напрямку Покровська та Слов'янська, щоб у такий спосіб вибити українських військових з Донецької області.

«Це їм потрібно для того, щоб показати хоч якийсь результат «СВО», – наголосив Микола Мельник.

Хоча окупанти готують плацдарми для наступів, ворог залучає доволі обмежені сили. Адже бої тривають по всій лінії зіткнення, росіяни хотіли розпорошити українські сили, аби вони також не могли сконцентрувати свої резерви на одному напрямку.

«Росіяни намагаються атакувати то Михайлівку, то Часів Яр, то Серебрянське лісництво. Вони потроху перекидають свої сили та намагаються покращувати своє тактичне положення. Не можна говорити, що наша система оборони тотальна і незламна. Якщо говорити про Роботине, то росіяни туди спокійно заходять, але в них немає сил для закріплення», – пояснив офіцер ЗСУ.

Микола Мельник додав, що у росіян є сили, аби просуватися, втім зараз в них недостатньо сил для закріплення. Це значною мірою пов'язано з роботою українських БпЛА. Тобто дронами ЗСУ можуть частково компенсувати снарядний голод в артилерії.

«Але так буде не завжди. Окупанти також нарощують виробництво FPV-дронів», – резюмував офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, Сили оборони України утримують під своїм контролем місто Часів Яр на Донеччині, попри жорстокі бої. 

5 квітня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська готуються до активізації наступальних дій як на Куп'янському, так і на Лиманському напрямках. 

До слова, триває 773-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Теги: окупанти армія ворог росіяни місто

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