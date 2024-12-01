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Наступ на Запоріжжі: комбриг Нацгвардії розповів про приготування окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Наступ на Запоріжжі: комбриг Нацгвардії розповів про приготування окупантів
Fрмія РФ на Запорізькому напрямку намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Армія РФ намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби

 

Російська окупаційна армія готується до масштабного наступу у Запорізькій області.  Командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко у коментарі «Сіспільному» повідомив, що на це вказують «багато різних дій щодо переміщення і підготовки» російських підрозділів. Зокрема, за його словами, армія РФ намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби.

«Переміщення своїх сил вони роблять дуже приховано, але все одно ми розуміємо, куди перекидають які підрозділи... Є накопичення. Підрозділи розвідки проводять узагальнення цієї інформації», – зазначив комбриг.

При цьому бойові дій на Запорізькому напрямку уже тривають, але росіяни наразі використовують піхотні штурмові групи без застосування техніки.

«Армія РФ не використовує якісь значні свої сили. Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовують мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії кожного дня у світлу пору доби», – наголосив Олексій Хільченко.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що Росія готується до штурму міста Запоріжжя, що за 30 км від лінії фронту. Тож нині там будують фортифікації на випадок наступу російських військ, однак деякі українські командири вважають, що ворог поки не готовий до масштабної атаки на цьому напрямку.  

Як повідомлялося, найближчим часом на Запоріжжі буде зведено третю лінію фортифікацій, оскільки область має стати фортецею.

Кабмін виділив 1,3 млрд на спорудження фортифікаційних споруд у Запорізькій області – йдеться про «зуби дракона». Про тендер, який Запорізька обласна військова адміністрація оголосила на початку січня, в інтерв’ю «Главкому» розповів її керівник Іван Федоров.

Федоров розповів, що укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів».

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Теги: росіяни ворог Іван Федоров тендер армія росія розвідка Запоріжжя

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