У Київській області працює ППО – Повітряні сили

Сили ППО працюють над збиттям російських дронів-камікадзе «Шахед»

У Київській області вже кілька годин триває повітряна тривога. Сили ППО працюють над збиттям російських дронів-камікадзе «Шахед». Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, проти ночі 13 листопада росіяни знову запустили по Україні безпілотниками типу «Шахед». У низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак БпЛА.

А на півночі Росії зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 69 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 873 дрони-камікадзе, 106 КАБ та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Відбулося 156 бойових зіткнень.