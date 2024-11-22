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Путін брязкає ядерною зброєю: реакція світових ЗМІ на удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Путін брязкає ядерною зброєю: реакція світових ЗМІ на удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру

Світові ЗМІ вважають, що Путін, запустивши нову балістичну ракету, робить загрозу глобальної війни реальною

Безпрецедентне застосування Росією потужної балістичної ракети проти міста в центральній Україні є посланням Києву та його союзникам і показує, що війна розростається непередбачуваними шляхами. Такої думки дійшли світові ЗМІ, пише «Главком».

Associated Press

Запуском нової ракети середньої дальності Росія подала сигнал не так Україні, як західним країнам, вважає представник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень у Великій Британії Метью Севілл, його слова наводить Associated Press. «Ми раді вступити у змагання зі створення балістичних ракет середньої дальності. PS: вони можуть бути обладнані ядерними боєголовками. Ви дійсно хочете піти на такий ризик? – сказав експерт, передаючи зміст передбачуваного «сигналу» Путіна.

Reuters 

Яка ракета була запущена – міжконтинентальна балістична чи середньої дальності – не має значення, сказав Reuters науковий співробітник Університету Осло Фабіан Хоффман, який спеціалізується на ядерній стратегії та ракетних технологіях. «Той факт, що вона несла боєзаряд із роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення, набагато важливіше», – заявив експерт, зазначивши, що боєголовка такого типу пов'язана виключно з ракетами, які можуть нести ядерну зброю.

CNN

РГЧ ІН (головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення) була розроблена під час холодної війни, вона дозволяє ракеті доставляти кілька ядерних боєголовок до різних цілей, пише CNN. Науковий співробітник Університету Осло Фабіан Хоффман у коментарі американському телеканалу уточнив, що боєголовка такого типу була призначена для того, щоб надіслати певний сигнал. За його словами, жодна із звичайних ракетних систем в арсеналі Росії не мала цієї технології.

Bloomberg

Запуск нової ракети – це потужне послання президента Росії, вважає директор Центру аналізу стратегій та технологій Руслан Пухов. «Це дуже продуманий крок, оскільки він не вимагає дій у відповідь з боку США», – сказав експерт, його слова передає Bloomberg. Неназваний американський чиновник у розмові з агентством повідомив, що США нібито попереджали Україну та інших союзників про те, що Росія може застосувати експериментальну зброю.

The Guardian

The Guardian із посиланням на американських військових пише, що «Орєшнік» має ту ж конструкцію, що і міжконтинентальна балістична ракета РС-26 «Рубіж». У Вашингтоні вважають, що зброя була абсолютно точно «експериментальною».

The New York Times

Інші ракети Росії також можуть нести ядерну зброю, нагадав у коментарі The New York Times старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Том Карако. Серед них він назвав «Іскандер» та Х-101. При цьому експерт зазначив, що «тривожніше» – здатність нової ракети нести відразу кілька ядерних боєголовок. «Це досить чіткий сигнал», – сказав він.

«Демонстрація удару як загрози для Заходу ще більше посилила напруженість. Він (Путін, – «Главком») дав зрозуміти, що атака по території України була відповіддю на недавнє рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати балістичні ракети ATACMS американського виробництва для завдання ударів по цілях на території Росії», – пише The New York Times. 

У статті уточнюється, що Росія запустила ракету, яка «в основному призначена для ядерного стримування». На думку офіційних осіб та військових аналітиків, додає NYT, цей крок є сигналом та попередженням, «покликаними вселити страх Києву та його союзникам».

Rolling stone

Згідно з попереднім аналізом військових аналітиків, які розмовляли з Rolling Stone, використана зброя, схоже, була певною версією балістичної ракети РС-26 «Рубіж» – 40-тонної твердопаливної багатоступеневої ракети, що несе багаторазові головні блоки, яка досягає швидкості, що у 20 разів перевищує швидкість звуку, і здатна вражати за тисячі миль від точки запуску.

CBS News

Ще одну версію представляє телерадіокомпанія CBS News: вона припускає, що Москва і Київ зараз «намагаються максимізувати свою вигоду і посилити позицію» до того, як почнуться можливі переговори про припинення вогню і Дональд Трамп офіційно очолить Білий дім.

«Москва місяцями попереджала США та їхніх союзників щодо НАТО про те, що Україні не слід давати дозвіл на запуск західних ракет, тому не було жодних сумнівів у тому, що Москва відреагує на перше використання українцями американських ATACMS по російській території», – йдеться у статті.

The Times of India

The Times of India вважає, що нова російська ракета становить загрозу для систем ППО. Індійська газета вказала, що ракета, яка завдала удару по військово-промисловому об'єкту в Дніпропетровську, здатна розвивати швидкість, яка перевищує швидкість звуку в десять разів. «Путін заявив, що, навіть, передові західні системи протиповітряної оборони в Європі безсилі проти цього», – йдеться у матеріалі.

ABC

«Путін оголосив про нову російську ракету і зробив загрозливе попередження країнам НАТО», – матеріал з таким заголовком вийшов на сайті американського каналу ABC. У статті йдеться про те, що застосування «Орєшніка» стало відповіддю на українські удари західною зброєю по російських військових об'єктах у Брянській та Курській областях. Нова балістична ракета, випущена Росією, вразила військово-промисловий об'єкт у Дніпропетровську, але її справжньою місією було донести до НАТО страшне послання», – зазначає ABC.

BBC

Британський канал BBC у статті, присвяченій новітній російській ракеті, навів коментар британського військового аналітика Метью Севілла. Експерт назвав застосування «Орєшніка» нагадуванням про те, що Росія має широкий арсенал різних типів ракет і може продовжувати їх розробку. Крім того, використання такої зброї має символічне значення на тлі переглянутої ядерної доктрини Росії, вважає Севілл.

Нагадаємо, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіусу дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування». Про це повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України. 

Теги: росія російська ракета переговори Москва озброєння ракета технології чиновник Дональд Трамп путін війна зброя балістичні ракети

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