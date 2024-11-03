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Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Нова інформаційна хвиля проти Сирського. Хто піднімає і для чого?

glavcom.ua
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Головнокомандувач Олександр Сирський
фото: ЗСУ

ЗСУ знову стають заручниками можливих підкилимних політичних домовленостей

Інформація ЗМІ про те, що деякі західні країни толерують здавання українських територій в обмін на нібито завершення війни, свідчить про те, що ЗСУ знову стають заручниками ймовірних підкилимних домовленостей, а деякі заяви РНБО взагалі становлять секретну інформацію, яку ворог може використати на свою користь.

Вас не дивують доволі успішні темпи просування російських військ – до 200 квадратних кілометрів? Це Інститут вивчення війни може розповідати про те, що ці темпи «залишаються повільними і відповідають швидше позиційній війні, ніж швидким механізованим маневрам». Ба більше, на думку «аналітиків» цього Інситуту останнім часом російські наступальні дії характеризуються невеликими, локальними, тактичними успіхами.

Але чому я звертаю вашу увагу на темпи просування? Бо все це відбувається, наприклад, на тлі заяв президента Польщі Дуди, який говорить про те, що деякі західні країни толерують здачу українських територій в обмін на нібито завершення війни. В інтерв'ю Sunday Times він запропонував представникам західних країн, які пропонують Україні відмовитися від окупованих територій, віддати Росії шматок своєї землі. Анджей Дуда наголосив, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій.

Натомість Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії, соратник Дональда Трампа на днях заявив, що Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією.

Є і відповідна інформація Financial Times про те, що Україна і Росія ведуть попередні перемовини про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одній.

Тобто, можемо констатувати, що Збройні сили України, на жаль, знову стають заручниками підкилимних політичних можливих – я це підкреслюю – домовленостей. Тому я радив би утриматися від коментарів щодо поточної ситуації чи дестабілізації лінії фронту.

Нагадаю, днями секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко також песимістично висловився про ситуацію на фронті. «Те, що на даний момент Росія має всі переваги і ми програємо, це факт. Нам потрібно змінювати і систему управління, і працювати над тим, щоб у нас було більше ресурсів. Потрібно розвивати ВПК, у нас є потенціал», – заявив нардеп.

Своєю чергою генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко у розмові з громадським діячем Бориславом Березою заявив про те,що «фронт у нас посипався».

Подібні заяви людей, які мають відношення до сектору безпеки і оборони України можуть зіграти злий жарт стосовно колег, мається на увазі посади головкома і його команди. Утім не можна виключати і замовного характеру другої інформаційної хвилі проти Сирського.

При цьому варто звернути увагу на заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка, який під час виступу у Верховній Раді 29 жовтня повідомив, що планується призвати на службу ще 160 тисяч осіб. «Усього до сил оборони було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб», – заявив він.

За словами Литвиненка, мобілізація ще 160 тисяч людей дозволить укомплектувати військові частини до 85%.

По-перше, на мою думку, заявами очільника РНБО мала б займатися Служба безпеки України. Йдеться про те, що це чутливий характер інформації – мобілізаційні заходи й кількість необхідного особового складу, мобілізованих для поповнення особового складу. Це інформація з обмеженим доступом. Це знову-таки, прости Господи, могла б вийти на загал Безугла. Але, коли професійний розвідник, очільник РНБО каже про те, що нам необхідно мобілізувати 160 тисяч, даючи на загал відповідні потреби Сил оборони України та даючи можливості проведення дзеркальних дій з боку Російської Федерації – тут уже запитання до компетентності очільника РНБО.

По-друге, Литвиненко говорить про те, що це дасть можливість укомплектувати до рівня 85%.

А ще 15% за рахунок кого ми будемо поповнювати особовий склад? Ще мобілізуючи 200 тисяч? Для чого ці заяви? Тобто даються на загал мобілізаційні плани та інформація про некомплект Сил оборони України. Причому на рівні менш як 80%. І зауважте, очільник РНБО не виходить і не говорить про те, що на третьому році війни ми маємо міняти стратегію війни, переходити від протистояння з РФ особовими складами. Бо у РФ мобілізаційного резерву 12-15 мільйонів, України – 3-3,5. Про що ця шановна людина говорить? Він хоче стінку на стінку? Друга світова війна?

Нагадаю, як повідомляло видання Financial Times, Україна та Росія ведуть попередні обговорення щодо можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

За словами джерел, зараз відбуваються «дуже ранні розмови» про можливість нового етапу переговорів щодо енергетичних об’єктів. Один з українських чиновників стверджує, що частоту атак на інфраструктуру з обох сторін вже знижено завдяки «розумінню» між спецслужбами України та Росії.

При цьому російські загарбники зокрема окупували села окупували Курахівку і Шахтарське Донецької області. Також ворог просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російські військові окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області.

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Теги: Олександр Сирський Україна мобілізація військові війна росія

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Дмитро Снєгирьов

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