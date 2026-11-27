Білорусь оголосила про початок нової гуманітарної місії на кордоні з Україною
У межах місії дітей і літніх людей мають повернути з Росії до рідних в Україну
На білорусько-українському кордоні 27 листопада розпочався новий етап гуманітарної місії з повернення українських дітей і літніх людей із Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білоруське державне агентство «Белта».
Місія стартувала в пункті пропуску «Нова Гута» в Гомельському районі. За інформацією агентства, її мета – повернення літніх громадян і дітей із Росії до близьких в Україну.
На білоруській території для учасників місії забезпечили необхідні умови безпеки. Інших подробиць, зокрема кількості людей, які мають перетнути кордон, журналісти поки не повідомляють.
Зазначимо, що пункт пропуску «Нова Гута» вже використовували для гуманітарних процедур між Україною та Росією. Зокрема, у серпні 2026 року там відбувся обмін цивільними громадянами: семеро людей вирушили з Білорусі в Україну, ще восьмеро – до Росії.
Під час попередніх місій через білоруську територію також поверталися люди похилого віку та маломобільні громадяни, які прямували до своїх родичів.
26 листопада на білорусько-українському кордоні відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. За повідомленнями білоруських джерел, країна-агресор передала Україні 250 тіл.
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