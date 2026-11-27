Під час попередніх місій через білоруську територію також поверталися люди похилого віку та маломобільні громадяни

На білорусько-українському кордоні 27 листопада розпочався новий етап гуманітарної місії з повернення українських дітей і літніх людей із Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білоруське державне агентство «Белта».

Місія стартувала в пункті пропуску «Нова Гута» в Гомельському районі. За інформацією агентства, її мета – повернення літніх громадян і дітей із Росії до близьких в Україну.

На білоруській території для учасників місії забезпечили необхідні умови безпеки. Інших подробиць, зокрема кількості людей, які мають перетнути кордон, журналісти поки не повідомляють.

Кадри гуманітарної місії фото: Белта

Зазначимо, що пункт пропуску «Нова Гута» вже використовували для гуманітарних процедур між Україною та Росією. Зокрема, у серпні 2026 року там відбувся обмін цивільними громадянами: семеро людей вирушили з Білорусі в Україну, ще восьмеро – до Росії.

Кадри гуманітарної місії фото: Белта

Під час попередніх місій через білоруську територію також поверталися люди похилого віку та маломобільні громадяни, які прямували до своїх родичів.

Кадри гуманітарної місії фото: Белта

26 листопада на білорусько-українському кордоні відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. За повідомленнями білоруських джерел, країна-агресор передала Україні 250 тіл.