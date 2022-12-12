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«Не існує сили, здатної здолати вашу волю». Зеленський привітав воїнів Сухопутних військ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Не існує сили, здатної здолати вашу волю». Зеленський привітав воїнів Сухопутних військ
Глава держави побажав воїнам незламності у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог
Офіс президента

Зеленський: «Незламний бойовий дух і професіоналізм українських воїнів-сухопутників стали прикладом стійкості»

Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників з Днем сухопутних військ. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Загартовані важкими кровопролитними боями, військовослужбовці усіх складових цього потужного виду Збройних сил України – механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, частин і підрозділів протиповітряної оборони, армійської авіації, технічного і тилового забезпечення, спеціальних військ – відважно боронять рідну землю та продовжують злагоджено і впевнено нищити російських загарбників на всіх напрямках», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що незламний бойовий дух і професіоналізм українських воїнів-сухопутників стали прикладом стійкості, військової доблесті та героїзму українських захисників і вкотре довели всьому світові, що не існує сили, здатної здолати їх волю до перемоги.

«Ви мужньо бороните нашу державу вдень і вночі, у будні та свята, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами стійко тримаючи зайняті рубежі та впевнено просуваючись уперед. Від імені народу України дякую всьому особовому складу Сухопутних військ за самовіддане виконання службового обов’язку, відвагу, героїзм та визначний внесок у загальну справу оборони України», – продовжив глава держави.

Президент побажав воїнам незламності у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з росіиськими окупантами.

«Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг. Упевнений, шо військовослужбовці Сухопутних військ Збройних сил України й надалі надійно захищатимуть рідну землю. Слава Сухопутним військам Збройних сил України», – додав очільник України.

Раніше воїнів Сухопутних військ привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, День сухопутних військ України, відзначають щорічно 12 грудня.

Сухопутні війська Збройних сил України були сформовані у складі Збройних Сил на підставі указу президента відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні сили України» в 1996 році. Вони є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні своїх функцій, як в мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони складають майже половину збройних сил України.

Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил України: механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський війна росія окупанти Україна

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