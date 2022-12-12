«Рідна земля дає нам сили її захищати»: привітання Залужного з Днем сухопутних військ

Залужний: «Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських захисників з Днем сухопутних військ. Про це він написав у Facebook.

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«Сердечно вітаю із Днем сухопутних військ Збройних сил України! Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі. Вічна пам’ять полеглим воїнам!», – написав головнокомандувач.

Залужний наголосив, що обов’язок ЗСУ продовжувати боротьбу за себе і за полеглих побратимів та підтримувати їхні родини.

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«Тримаймо стрій! Разом до перемоги», – додав Залужний.

Нагадаємо, День сухопутних військ України, відзначають щорічно 12 грудня.

Сухопутні війська Збройних сил України були сформовані у складі Збройних Сил на підставі указу президента відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні сили України» в 1996 році. Вони є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні своїх функцій, як в мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони складають майже половину збройних сил України.

Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил України: механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.