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Замість надати документи вдарили по голові: на Рівненщині побили військового ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Замість надати документи вдарили по голові: на Рівненщині побили військового ТЦК
На працівника ТЦК напали, коли він перевіряв документи у групи осіб
фото ілюстративне

Військовослужбовець потрапив до лікарні

У Рівненській області побили військового ТЦК під час перевірки документів. Солдата вдарили по голові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Як зазначається, близько 13:00 години 5 липня група військовослужбовців одного з ТЦК Рівненської області здійснювала оповіщення в селі Орлівка на вулиці Дружби. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, у результаті якого старшого солдата вдарили по голові дошкою.

На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець був направлений до лікарні в Сарнах.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.

«Вчергове нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. 6 липня влучання було в Кременчуці.

«Главком» з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ сповіщав, що виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних.  У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Також у соцмережах з’явилось відео, на якому видно, як російський шахед атакує будівлю Територіального центру комплектування у Кременчуці та Полтавщині.

Раніше, 3 липня, у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Крім того, нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних ТЦК та СП у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

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Теги: Рівненщина ТЦК конфлікт документи

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