Не тільки дрони. Повітряні сили відзвітували, чим РФ вдарила по Україні вночі

Окупанти запустили ракети та дрони з Росії

У ніч на 13 серпня окупанти атакували Україну 49 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники запускали ракети із Курської області.

Окупанти атакували дронами Донецьку, Сумську та Чернігівську області. Ракети було запущено загарбниками в напрямку Полтавщини.

По повітряних цілях працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок, 8:00, українські військові збили 34 цілі, з яких були дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі Shahed й дрони-імітатори різних типів. Уточнюється, що зафіксовано влучання 17 ворожих дронів на 15 різних локаціях.

Авіаційні втрати ворога на 13 серпня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що під вечір у більшості областей України, зокрема й у столиці, спрацювала повітряна тривога. У Києві вона тривала сорок хвилин.

Напередодні окупанти вдарили ракетою по навчальному підрозділу Сухопутних військ Збройних Сил України. Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.