РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблий та поранені

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблий та поранені
РФ завдала удару по полігону
фото з відкритих джерел

Щонайменше один військовий загинув, 11 поранено через удар окупантів

Вночі, 12 серпня, російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Як інформує «Главком», про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу «Ракетна небезпека». Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів», – йдеться у повідомлені.

Внаслідок удару загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення. Також 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

На місці влучання працюють екстрені служби. Пораненим надається вся необхідна медична допомога. Повідомляється, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями, а також вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців.

Нагадаємо, РФ періодично завдає ударів по тренувальним таборам ЗСУ. Так, 22 червня окупанти атакували полігон механізованої бригади. Тоді були загиблі та поранені попри вчасно відпрацьованим заходам безпеки.

Крім цього загарбники вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ 29 липня. Тоді внаслідок атаки загинули щонайменше троє військовослужбовців, ще 18 отримали поранення.

За даними The New York Times, 21 липня росіяни також атакували тренувальний полігон Збройних сил України неподалік Кропивницького. Тоді загинули щонайменше 12 іноземних добровольців із США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. 

