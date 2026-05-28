Негода залишила без світла низку населених пунктів у 11 областях

Сьогодні, 28 травня, унаслідок негоди зафіксовано знеструмлення у низці областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Через негоду без електропостачання залишаються понад 350 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Закарпатській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголошує міністерство, відключення світла сьогодні не прогнозується. «Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу», – наголошує Міненерго.

«Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему», – додається у заяві.

Нагадаємо, уряд запускає конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей.

Як повідомлялося, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

До слова, Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.