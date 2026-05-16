Через обмеження в закупівлях електроенергії замовники не знаходять постачальників – директор «Євро Трейд Енерджі»

Дарія Демяник
Проблема проявилася у 2021 році, коли на ринку відбулося різке і непередбачуване зростання цін
Аналіз договорів через SmartTender показав, що замовники протягом кількох місяців не могли знайти постачальника електроенергії

Проблеми у сфері публічних закупівель електроенергії вже призводять до ситуацій, коли частина державних і комунальних замовників по кілька місяців не може знайти постачальника через тендери, заявляє директор ТОВ «Євро Трейд Енерджі» Олександр Кудим. 

За його словами, отримати офіційні дані щодо масштабів проблеми було непросто.

«Ми ж в межах написання статей разом з «Енерджи Клабом» подання клопотань, неодноразово направляли запити до «Укренерго» в частині надання відповідних даних. Нам їх не надавали», – говорить Кудим.

Водночас після звернень громадських організацій та журналістів частину інформації все ж вдалося отримати, додав він.

«Так от, різниця в першому кварталі, а перший квартал – це найбільше навантаження на постачальника останньої надії, бо є перехідний цей період. Кількість споживачів, які перейшли на ПОН, втричі зросла. 24-й до 25-го року. І це офіційні дані», – зазначає він.

За словами Кудима, ще більш показовою є ситуація із самими закупівлями електроенергії. Аналіз договорів через аналітичні інструменти SmartTender показав випадки, коли замовники протягом кількох місяців не могли знайти постачальника.

«І випадково наштовхнулися на статистику, кількості замовників, які проводили закупівлі, не отримали свого переможця і протягом наступних трьох місяців не змогли знайти собі постачальника. Оце шокуючі цифри», – говорить Кудим.

Він наголошує, що такі випадки яскраво демонструють проблеми, які накопичилися на ринку через чинну практику у сфері закупівель електроенергії.

«Факти, коли в тебе три місяці ти проводиш закупівлю, а до тебе ніхто не приходить, яскраво ілюструють проблематику ринку, насправді», – резюмує експерт.

Нагадаємо, ця проблема проявилася у 2021 році, коли на ринку відбулося різке і непередбачуване зростання цін і водночас діяло обмеження підвищення ціни у договорах публічних закупівель електроенергії. Йдеться про норму, яка дозволяє змінювати ціну за одиницю товару не більше ніж на 10%.

