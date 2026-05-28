Дефіцит пального в Криму: росіяни скаржаться на порожні заправки

Наталія Порощук
В Криму зафіксовано дефіцит палива
фото: скриншот з відео
Росіянка поскаржилася, що в Севастополі на АЗС немає пального

У тимчасово окупованому Криму останніми днями спостерігається гострий дефіцит палива на АЗС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

На відео росіянка поскаржилася, що в Севастополі на АЗС немає пального. Каже, якщо так піде далі – скоро всі будуть їздити на велосипедах.

Нагадаємо, з вечора 21 травня в окупованому Севастополі почався дефіцит бензину. На частині автозаправок паливо зникло, на інших утворилися черги, а окупаційна влада ввела обмеження на продаж. Заступник окупаційного голови міста оголосив, що продаж пального обмежили до 20 літрів на одну машину або каністру.

Як повідомлялося, мешканці Рязані та тимчасово окупованого Криму обурились відсутністю бензину на АЗС. Пальне різко зникло після ударів по нафтопереробних заводах. Рязанці масово пишуть у соцмережах та на сторінці губернатора Рязанської області про те, що регіон охопив дефіцит пального.  «Хто-небудь знає, де сьогодні можна заправити 95 бензин? Немає ніякого, крім 100», – написала одна з місцевих жительок.

До слова, у центральній Росії після нещодавніх атак українських дронів більшість великих нафтопереробних заводів або призупинили роботу, або скоротили виробництво палива. Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки у РФ.

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 28 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2026
Окупований Маріуполь атакували безпілотники
