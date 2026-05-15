Уряд створює національний резерв автономної генерації для захисту від блекаутів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Формування резерву фінансуватиметься з державного і місцевих бюджетів, а також за підтримки міжнародних партнерів
фото: Київська ОВА (ілюстративне)
Резерв використовуватиметься для швидкого забезпечення регіонів електроенергією, теплом і водою у разі надзвичайних ситуацій

Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко та Міністерство розвитку громад та територій.

До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.

Порядок формування та використання національного резерву визначає механізм формування, зберігання, переміщення та використання мобільної техніки для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, аварій або обмежень електропостачання. Він передбачає:

  • визначення суб’єктів формування резерву на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях;
  • визначення механізму координації між центральними органами влади, місцевим самоврядуванням, Агентством відновлення та держпідприємством «Відновлення критичної інфраструктури»;
  • порядок безоплатної передачі обладнання або його використання на договірних засадах;
  • правила технічного обслуговування, транспортування та експлуатації обладнання тощо.

Формування резерву здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також міжнародної підтримки і до підтримки під час блекаутів. Рішення ухвалене в межах комплексної роботи держави з посилення енергетичної стійкості громад та підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.

Окремо уряд спростив процедури будівництва, відновлення та модернізації систем захисту об’єктів енергетичної та газової інфраструктури. Роботи дозволили виконувати за принципом «проєктуй – будуй», коли будівництво може стартувати паралельно з підготовкою проєктної документації.

Новий механізм дозволяє розпочинати роботи без попереднього оформлення містобудівної документації та дозвільних документів. Оформлення необхідних документів здійснюватиметься вже після завершення робіт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

