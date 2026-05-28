Втрати ворога станом на 28 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 956 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 28 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 28 травня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 28 травня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 28 травня втратила:

особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб.

танків – 11 956 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од.

артилерійських систем – 42 832 (+42) од.

РСЗВ – 1 806 (+1) од.

засоби ППО – 1 397 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 492 (+7) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од.

крилаті ракети – 4 687 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 99 906 (+261) од.

спеціальна техніка – 4 227 (+3) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 28 травня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 26.05.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD) Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 4 687

(крилаті ракети) ~ $14,06 млрд

(за середньою ціною $3 млн за ракету) «Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн «Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн «Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн «Точка-У» (тактична ракета) $300 тис. «Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 314 902

(БПЛА операт.-тактич.) ~ $9,44 млрд

(при розрахунку $30 тис. за одиницю) Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 436

(літаків) ~ $13,08 млрд

(при середній вартості $30 млн за літак) Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн Су-25 (штурмовик) $11 млн Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 353

(гелікоптерів) ~ $5,29 млрд

(при середній вартості $15 млн за гелікоптер) Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 11 956

(танків) ~ $29,89 млрд

(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк) Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 42 832

(артсистем) ~ $64,2 млрд

(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн) БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 24 625

(ББМ) ~ $14,77 млрд

(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій) БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис. Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 397

(засобів ППО) ~ $20,95 млрд

(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн) ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 33

(кораблі / катери) ~ $1,98 млрд

(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн) Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2

(підводні човни) $600 млн

Примітка. Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1555-й день повномасштабної війни в Україні.