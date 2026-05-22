Уряд запустив конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: Reuters
Уряд запускає конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

У межах конкурсу планується збудувати 1322 МВт у найбільш енергодефіцитних регіонах:

  • Сумська, Харківська та Полтавська області – 872 МВт.
  • Київська та Черкаська області – 250 МВт.
  • Дніпропетровська область – 100 МВт.
  • Одеська область – 100 МВт.

«Це дозволить зменшити навантаження на систему передачі електроенергії й зробити відповідні регіони більш енергостійкими та самодостатніми», – наголосив міністр.

За словами Шмигаля, наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78,1 МВт. «Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов’язково оснащений другим рівнем захисту. Переможець також бере на себе зобов’язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови», – пояснив він.

Зазначається, що подати конкурсні пропозиції можна буде протягом трьох місяців після оприлюднення конкурсної документації. Наприкінці листопада має розпочатися будівництво нових об’єктів генерації.

«Для учасників діятиме стимулюючий механізм підтримки: протягом п'яти років після введення об’єкта в експлуатацію передбачена виплата до 27,92 євроцента за 1 кВт*год за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей. Підтримка надаватиметься за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі вартість МВт*год», – йдеться у заяві.

Міністерство очікує, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року.

Нагадаємо, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

До слова, Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.

