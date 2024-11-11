Шольц обговорив з Трампом відновлення миру в Європі

Шольц і Трамп обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики

Канцлер ФРН Олаф Шольц поговорив по телефону з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомив журналістів уночі проти понеділка речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

«Сьогодні (в неділю) ввечері федеральний канцлер Олаф Шольц поговорив по телефону з новообраним президентом США Дональдом Трампом і ще раз особисто привітав його з перемогою на виборах. Обидва обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики» , – зазначив Штеффен Гебештрайт.

«Канцлер підкреслив готовність федерального уряду продовжувати успішне співробітництво між урядами обох країн, яке триває десятиліттями. Вони також домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі», – поінформував речник.

Слід зауважити, що Шольц на тлі урядової кризи в ФРН не потелефонував Трампу раніше, хоча привітав його наступного дня після обрання.

Нагадаємо, Шольц розповів, як Європа допомагатиме Україні після перемоги Трампа. Він зазначив: «Є один принцип, з яким погоджуються майже всі – нічого про Україну без України».

Раніше німецький канцлер відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.