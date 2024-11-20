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Рада підтримала законопроєкт «Про захист персональних даних»: що загрожує українцям

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рада підтримала законопроєкт «Про захист персональних даних»: що загрожує українцям
Рада підтримала законопроєкт № 8153
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Абстрактне визначення «персональних даних» у законопроєкті дає органам контролю можливість інтерпретувати це поняття на власний розсуд

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 8153 «Про захист персональних даних». Аналітична система YouControl зауважує, що проєкт викликав занепокоєння серед громадського сектору, бізнесу та медіа.

За даними аналітичної системи, «Європейська солідарність» – єдина політична партія, яка не підтримала законопроєкт.

Рада підтримала законопроєкт «Про захист персональних даних»: що загрожує українцям фото 1

«Наразі команда YouControl, за участі наших професійних юристів, активно готує правки до законопроєкту. Ми сподіваємося, що ці пропозиції будуть враховані», – йдеться у повідомленні.

Основні ризики законопроєкту:

  • Високі штрафи. На фізичних осіб – до 20 млн грн, на юридичних осіб – до 150 млн грн, або до 8% загального річного обороту (зараз максимальний штраф становить 34 тис. грн).
  • Знищення даних, навіть із суспільним значенням. «Президент-втікач Янукович, до прикладу, може вимагати не називати його злочинцем, посилаючись на давність вироку. Суд може прийняти його сторону, спираючись на «право на забуття», визначене статтею 21 нового закону», – як приклад наводить YouControl.
  • Абстрактне визначення «персональних даних» у законопроєкті дає органам контролю можливість інтерпретувати це поняття на власний розсуд, що відкриває шлях до корупційних зловживань.
  • Обмеження використання відкритих даних. Закладені положення загрожують прозорості, підзвітності держави та боротьбі з корупцією. Бізнес, журналісти-розслідувачі та банки втратять можливість повноцінної перевірки.

«Крім того, маємо інформацію, що наступним планується розгляд законопроєкту про створення нового регулятора – наглядово-карального органу, утримання якого обійдеться країні в понад 2 млрд грн. Імовірно, цей орган перевірятиме кожне підприємство, адже часу на адаптацію та впровадження нових правил для бізнесу просто не передбачено», – зауважує організація.

До слова, Рух «Чесно» неодноразово фіксував використання персональних даних українців для підставного фінансування політичних партій.

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Теги: Верховна Рада Україна законопроєкт

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