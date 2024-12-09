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Росія атакувала Запоріжжя 6 грудня: загинули дві школярки разом із сім’ями

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Запоріжжя 6 грудня: загинули дві школярки разом із сім’ями
Сироватко Тетяна (зліва) та Лисенко Катерина (справа) загинули через обстріл
колаж: glavcom.ua

6 грудня внаслідок обстрілу міста КАБами учениця 6-В класу загинула разом з мамою і татом

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня поранення отримали 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них – двоє школярок Лисенко Катерина та Сироватко Тетяна. Про це повідомляє Запорізька гімназія № 93.

6 грудня внаслідок обстрілу міста КАБами учениця 6-В класу Катерина Лисенко загинула разом з мамою Наталією і татом Сергієм.

Росія вбила Катерину Лисенко
Росія вбила Катерину Лисенко
фото: Запорізька гімназія № 93

«Вона завжди хвилювалась з усіх питань, що стосуються школи. В нашому серці вона залишиться світлою, доброю, відповідальною, організованою, з неймовірним почуттям гумору і борцем за справедливість та порядок. Вічна пам'ять тобі наша дівчинка», – йдеться у повідомленні школи.

Також 6 грудня загинула учениця 9-Б класу Тетяна Сироватко та її мама Ірина.

Тетяна Сироватко загинула через російський обстріл
Тетяна Сироватко загинула через російський обстріл
фото: Запорізька гімназія № 93

«Світла дитина була. Завжди в центрі будь-яких ініціатив. Завжди з посмішкою. З Україною в серці», – йдеться у повідомленні гімназії.

Мама Тетяни Сироватко загинула через обстріл
Мама Тетяни Сироватко загинула через обстріл
фото: Запорізька гімназія № 93

Нагадаємо, 6 грудня РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня кількість поранених збільшилася до 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них – двоє дітей.

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Теги: Запоріжжя смерть діти сім'я росія росіяни війна

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