У Запоріжжі внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені: під завалами шукають людей

Росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі

Сьогодні, 10 грудня, Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок чого загинуло троє людей, 11 отримали поранення. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що також росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

«Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби», – йдеться у повідомленні.

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фото: Запорізька ОВА

Федоров зазначає, що серед постраждалих двоє лікарів.

Нагадаємо, 6 грудня РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня поранення отримали 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них – двоє школярок Лисенко Катерина та Сироватко Тетяна.