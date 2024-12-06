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Генсек Ради Європи планує призначити спецпредставника у справах українських дітей

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Генсек Ради Європи планує призначити спецпредставника у справах українських дітей
Генсекретар запевнив, що Рада Європи забезпечить продовження роботи Міжнародного реєстру збитків
фото з відкритих джерел

Мін’юст також починає роботу над створенням реєстру депортованих дітей

Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина провела зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, під час якої він повідомив про плани призначити спеціального представника у справах українських дітей. Про це повідомляє Міністерство юстиції України. 

Зазначається, що під час зустрічі, зокрема, обговорювалося питання повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією. 

Ольга Стефанішина повідомила, що Мін’юст створює реєстр депортованих дітей та відзначила важливість приєднання Ради Європи до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона наголосила, що реєстр депортованих дітей стане надійним джерелом даних про кожну дитину, незалежно від тривалості її перебування на території РФ. Вона також розповіла про нещодавно ухвалене законодавство, яке визначає статус депортованої дитини.

«Тобто, в будь-який час протягом 10, 20 чи 30 років після війни, людина матиме цей статус. Вона буде в базі даних, навіть якщо всі ці роки перебувала на території РФ. Говорячи про правосуддя і післявоєнний порядок, дуже важливо, щоб ми мали дані з реєстру депортованих дітей, які підтвердять, що та чи інша людина має статус примусово депортованої, а не колаборанта чи ще когось», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Ален Берсе зі свого боку зауважив на планах призначити Спеціального представника у справах українських дітей.

Також йшлося і про прогрес у роботі Міжнародного реєстру збитків, як складової міжнародного компенсаційного механізму. Ольга Стефанішина підкреслила, що Україна розраховує на створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, як його наступних елементів.

Генсекретар запевнив, що Рада Європи забезпечить продовження роботи Міжнародного реєстру збитків. Він повідомив, що зараз йде активна робота над створенням Комісії з розгляду заяв. 

Нагадаємо, Державний департамент США запровадив візові обмеження щодо п’яти російських посадовців, причетних до примусової депортації й ув’язнення українських дітей. Про це повідомляється на офіційному сайті американського відомства.  

Держдеп США підтвердив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні РФ незаконно вивезла тисячі українських дітей, тому їхня депортація є «систематичною» та «навмисною». Ба більше, багатьом дітям змінили ідентичність і приховали їхнє походження. Також вони піддалися проросійській пропаганді та мілітаризації або були усиновлені російськими сім’ями. 

Як стало відомо, з початку повномасштабної війни окупанти примусово передали до російських сімей щонайменше 314 українських дітей: 67 із них оформили громадянство РФ. Про це йдеться у звіті Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету «Російська систематична програма примусового усиновлення та опіки українських дітей», повідомляє Zmina.

Дослідники встановили, що ворог з лютого 2022 року передав у російські сімʼї щонайменше 314 дітей із України в межах політики примусового передання під опіку та на всиновлення. 148 дітей потрапили в російські бази усиновлення, коли 42-ох вже передали під опіку чи для усиновлення. Водночас 67 дітям із загальної кількості навʼязали громадянство РФ.

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Теги: окупанти Міністерство юстиції Україна депортація правосуддя робота громадянство реєстр Ольга Стефанішина ворог обмеження

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