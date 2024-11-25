Смертельна стрілянина у столичному готелі: затриманому повідомлено про підозру

Фігуранту загрожує до 15 років за ґратами

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві та хуліганстві чоловікові, що нібито влаштував стрілянину в готелі Sky Loft у Києві. Про це повідомила столична поліція.

«30-річний зловмисник під час конфлікту здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї в бік опонентів, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік, а його товариш та охоронець закладу отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, знаряддя злочину фігурант заховав під одну з припаркованих автівок й вдався до втечі. Невдовзі поліцейські розшукали та затримали стрільця.

Підозрюваний – мешканець Київщини, відносно якого наразі у судах розглядаються обвинувальні акти щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

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В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина , внаслідок якої загинув 27-річний чоловік фото: Нацполіція

Нагадаємо, в одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення.

Раніше в Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення.

Також Хустський районний суд Закарпатської області виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір та викинули її тіло у річку. Їм призначили по 14 років тюрми, а також зобов’язали виплатити батькові 1,6 млн грн компенсації.

Крім того, у місті Доброслав Одеської області затримали психічно хворого чоловіка, який вбив та випатрав свою 88-річну матір.