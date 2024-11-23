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На Закарпатті каміння впало на колії: рух потягів змінений

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Закарпатті каміння впало на колії: рух потягів змінений
На Закарпатті заблоковано рух потяга
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місці вже працює відновлювальна бригада залізничників

Сьогодні, 23 листопада, на Закарпатті гірське каміння впало за залізничні колії. Внаслідок чого сталися зміни у русі потягів на ділянці Сянки – Мукачево. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Через падіння каміння з гори електропоїзд заблокований на перегоні. Попередньо дві колісні пари зійшли з рейок. Швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Всіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом», – йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» зауважує, що для мінімізації запізнень поїзд №59 Київ – Чоп буде направлений в обʼїзд цієї ділянки.

На місці вже працює відновлювальна бригада залізничників, щоб розблокувати рух якнайшвидше.

Нагадаємо, що з 15 грудня відкривається прямий щоденний рейс між Києвом та Будапештом. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». Як зазначається, поїзд матиме номер №9/10 та стане вже 20-м міжнародним потягом.

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Теги: Закарпаття Укрзалізниця потяг Україна

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