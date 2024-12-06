Атака на Запоріжжя: вже 10 загиблих, десятки поранених

Окупанти вдарили по місту керованими авіабомбами

У Запоріжжі вже 10 загиблих та 20 постраждалих внаслідок російської атаки керованими авіабомбами. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на зараз ліквідовано пожежу будівлі СТО та шести автомобілів.

Наслідки атаки на Запоріжжя фото: ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя фото: ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя фото: ДСНС

В деяких громадах виникли проблеми з електроенергією. Всі екстрені служби працюють на місці.

❗️Внаслідок російської атаки на Запорізьку область 2 людей загинули, ще 2 зазнали поранень, - ОВА pic.twitter.com/nALeI8iAUn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 6, 2024

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські військові також вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Відомо про двох загиблих.

Триває 1017-й день війни.