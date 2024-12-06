Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя: вже 10 загиблих, десятки поранених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя: вже 10 загиблих, десятки поранених
Ліквідовано пожежу будівлі СТО та шести автомобілів
фото: ДСНС Запоріжжя

Окупанти вдарили по місту керованими авіабомбами

У Запоріжжі вже 10 загиблих та 20 постраждалих внаслідок російської атаки керованими авіабомбами. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на зараз ліквідовано пожежу будівлі СТО та шести автомобілів.

Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: ДСНС
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: ДСНС
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: ДСНС

В деяких громадах виникли проблеми з електроенергією. Всі екстрені служби працюють на місці.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські військові також вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Відомо про двох загиблих.

Триває 1017-й день війни.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти війна Кривий Ріг бомбардування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Страшні міжконтинентальні ракети
Гіперзвук Кремля: що не так з новими російськими ракетами?
23 листопада, 09:34
Знесений пам'ятник Пушкіну у Кривому Розі
У Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову
15 листопада, 13:21
Ф'ючерси на нафту марки Brent та West Texas Intermediate зросли на понад 2%
Ціни на нафту підскочили після нещодавніх атак Росії та України – Reuters
21 листопада, 18:30
За словами очільника Кремля, РФ «публічно попереджатиме про атаки» ракетами «Орєшнік» по Україні
Путін заявив, що «попереджатиме» українців про застосування ракет середньої дальності
21 листопада, 20:50
Росіяни досі намагаються загасити пожежу на нафтобазі
На Ростовщині продовжує палати нафтобаза «Атлас» (відео)
29 листопада, 09:42
Пуск ракети Atacms
З'явилося відео пуску ракет Atacms по складах у Брянській області
19 листопада, 15:20
Західні ЗМІ повідомили, скільки ракет дальньої дії має Україна
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна
20 листопада, 06:45
Путін любить гратися з ядерними погрозами у відповідь на те, що Захід надає Україні озброєння
Американський дипломат пояснив, чому Путін витягнув «Орєшнік»
23 листопада, 21:46
Повідомляється, що у Ростовській області нібито збито 30 дронів
У Ростовській області палає нафтобаза (відео)
29 листопада, 02:11

Події в Україні

Постачання неякісних мін для ЗСУ: очільник Мінстратегпрому пояснив в чому причина
Постачання неякісних мін для ЗСУ: очільник Мінстратегпрому пояснив в чому причина
У Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки
У Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки
Атака на Запоріжжя: вже 10 загиблих, десятки поранених
Атака на Запоріжжя: вже 10 загиблих, десятки поранених
Зеленський відреагував на удари РФ по Запоріжжю і Кривому Рогу
Зеленський відреагував на удари РФ по Запоріжжю і Кривому Рогу
Удар по Запоріжжю: є загиблі та поранені (оновлено)
Удар по Запоріжжю: є загиблі та поранені (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг: відомо про двох загиблих (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг: відомо про двох загиблих (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
41K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
25K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
15K
«Я сам до вас приїхав». Алієв прибув до Курської області і звернувся до ФСБ
11K
Росія пропонує по 400 тис. рублів за мобілізацію: скільки українців пішли до армії ворога

Новини

Атака на Запоріжжя та Кривий Ріг. Анулювання результатів виборів у Румунії. Головне за 6 грудня
Сьогодні, 21:16
Графіки відключення світла на 7 грудня: «Укренерго» оновило дані
Сьогодні, 18:12
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua