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Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки
Моравецький вважає, що українці не повинні виключати наступ з Білорусі
фото з відкритих джерел

Матеуш Моравецький: «Буде ще один російський наступ, можливо, у березні чи квітні, і це буде дуже жорсткий наступ»

Російський диктатор Володимир Путін ймовірно знову спробує оточити Київ, війська загарбників під час нового наступу на Україну можуть піти з двох-трьох різних напрямків. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Bild.

«Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І, готуючи всі ці плани, він, ймовірно, відчуває, що йому потрібно атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати наступу з білоруської північної частини України, щоб оточити Київ із заходу», – вважає Моравецький.

Він пояснив, що зараз зима досить тепла, а це означає, що земля не підходить для важких танків, артилерії та іншої техніки. «Тому Путін, ймовірно, захоче дочекатися, поки висохне весь бруд, болота і не дуже підготовлений ґрунт для наступу», – сказав Моравецький.

«Згідно з усією інформацією, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один російський наступ, можливо, у березні чи квітні, і це буде дуже жорсткий наступ. Я думаю, що, на жаль, він не тільки сповнений ненависті до України, але також хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є ці побоювання», – розповів Моравецький.

Також він зазначив, що Путін вже мобілізував досить багато військових, йдеться про приблизно від 200 000 до 250 000 нових солдатів.

«Не можна забувати, що ресурси Росії дійсно великі, і вона має глибокі кишені. У нього багато боєприпасів, багато зброї і багато людей», – підсумував Моравецький.

Нагадаємо, Командувач угрупування сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що у Київській області підготовлено позиції, а також встановлено довготривалі фортифікаційні споруди, укриття для особового складу. Крім того, військові замінували місцевість, яка може бути використана супротивником для просування. 

Теги: війна наступ диктатор укриття військові українці путін земля міністр

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