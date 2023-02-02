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Розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі
фото ілюстративне

Станом на сьогоднішній день ударних груп, що склалися, немає

Наразі Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів і не має достатніх сил та засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну за цим напрямком. Про це заявив представник Головного управління розвідки  України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post.

«Станом на сьогоднішній день ударних груп, що склалися, немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на стороні Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати», – заявив він.

Раніше міністр оборони України Олексій  Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Теги: росія міністр Олексій Резніков наступ Білорусь війна

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