Несправна електрика стала причиною смерті двох людей на Харківщині
- Сьогодні, 10:59
-
Розсилка
Смерть людей настала від отруєння чадним газом
На Харківщині внаслідок пожежі загинули дві людини. Про це інформує поліція Харківщини.
Тіла загиблих рятувальники виявили після гасіння пожежі в житловому будинку у селі Аполонівка Сахновщинськтого району. За попередніми даними, смерть людей настала від отруєння чадним газом внаслідок необережного поводження з електричними приладами.
Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Сахновщинського відділу поліції 26 січня 2017 о 16:44 зі служби «102».
Після ліквідації пожежі в будинку було виявлено два тіла – 89-річної жінки та її 58-річного сина.
Встановлюються усі обставини події.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.