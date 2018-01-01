Несправна електрика стала причиною смерті двох людей на Харківщині

Смерть людей настала від отруєння чадним газом

На Харківщині внаслідок пожежі загинули дві людини. Про це інформує поліція Харківщини. Тіла загиблих рятувальники виявили після гасіння пожежі в житловому будинку у селі Аполонівка Сахновщинськтого району. За попередніми даними, смерть людей настала від отруєння чадним газом внаслідок необережного поводження з електричними приладами.



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Смерть людей настала від отруєння чадним газом

На Харківщині внаслідок пожежі загинули дві людини. Про це інформує поліція Харківщини.

Тіла загиблих рятувальники виявили після гасіння пожежі в житловому будинку у селі Аполонівка Сахновщинськтого району. За попередніми даними, смерть людей настала від отруєння чадним газом внаслідок необережного поводження з електричними приладами.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Сахновщинського відділу поліції 26 січня 2017 о 16:44 зі служби «102».

Після ліквідації пожежі в будинку було виявлено два тіла – 89-річної жінки та її 58-річного сина.

Встановлюються усі обставини події.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.