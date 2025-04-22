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Нічна атака на Сумщині. Рятувальники дістали з-під уламків песика (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на Сумщині. Рятувальники дістали з-під уламків песика (відео)
ДСНС врятувала песика на Сумщині
фото: скриншот з відео

Рятувальники витягли тварину з-під завалів та передали її господарці

Уночі ворог завдав авіаудару по Білопільській громаді на Сумщині. Під час розвідки рятувальники почули скавучання та виявили серед уламків наляканого песика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники раптом почули скавучання: серед уламків перебував наляканий песик. Рятувальники обережно витягли тварину з-під завалів та передали її господарці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, ворог атакував безпілотниками Київську область. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автівки.

Зокрема, ввечері, 21 квітня, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. За попередньою інформацією постраждали три особи.

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Теги: Сумщина ДСНС тварини

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