Удар «шахедами» по Одесі: ДСНС показала фото та відео наслідків атаки

В Одесі виникли пожежі після атаки БпЛА

ДСНС залучили 78 вогнеборців для ліквідації наслідків атаки

Ввечері, 21 квітня, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та підрозділ Одеської міської ради, передає «Главком» із посиланням на ДСНС.

За інформацією ДСНС, у Одесі внаслідок дронової атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. За попередньою інформацією постраждали 3 особи.

Від ДСНС залучено 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки.

фото: ДСНС Одещини

фото: ДСНС Одещини

фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, 19 квітня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Як передає «Главком», про це повідомив Генштаб.

Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів, наголошують у Генеральному штабі. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», – підсумували у Генштабі.

Раніше бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

Як повідомлялося, бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».