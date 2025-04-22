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Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року
На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три ворожих штурми
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1154-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 137 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 253 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2651 дрон-камікадзе та здійснили 5832 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

За добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

У районах Верхньокам’янського та Переїзного противник двічі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 23 атаки неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Ворог 19 разів атакував українські позиції поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Сили оборони відбили три ворожих штурми у напрямку Степового та Новоданилівки.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб, здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1154-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт війна Генштаб

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