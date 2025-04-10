Пошкоджені будинки та авто: наслідки ворожої атаки на Київ (фото)

Дві жінки звернулися по медичну допомогу через російську атаку

У ніч проти 10 квітня РФ атакувала ударними безпілотниками Київ. Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Дарницький район

Рятувальники зауважують, що внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищено одну з господарчих споруд.

Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша – множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.

Голосіївський район

Внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.

«Усі пожежі, спричинені атакою – ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки», – зауважує ДСНС.

Нагадаємо, вночі, 10 квітня, окупанти атакували Київ «шахедами». У столиці працювала ППО. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.