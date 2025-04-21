У Святошинському районі ліквідовано масштабне загоряння трав'яного настилу
На відкритій території виникла пожежа, яка швидко поширилася на трав'яний настил та чагарники
Оперативні служби ліквідували загоряння, що охопило 900 кв. м в екосистемі у Святошинському районі столиці.
Як повідомляє «Главком», згідно з офіційним повідомленням Головного управління ДСНС у м. Києві, 20 квітня о 13:54 надійшов тривожний виклик з вулиці Миколи Ушакова. На відкритій території виникла пожежа, яка швидко поширилася на трав'яний настил та чагарники.
Завдяки оперативному реагуванню та професійним діям підрозділів ДСНС, о 16:36 пожежу було успішно ліквідовано на площі, що сягнула 900 квадратних метрів.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Наразі правоохоронними органами розпочато комплекс заходів для встановлення причин та обставин виникнення пожежі.
Варто додати, що на період воєнного стану заборонено відвідувати ліси і лісопаркові зони поза межами житлових масивів. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.
Нагадаємо, у Львівській області жінка отримала опіки ніг, коли рятувала свій будинок від вогню. Громадяни підпалили суху траву. Згодом полум’я миттєво поглинуло все на своєму шляху, і перекинулось на оселю пенсіонерки. Коли 86-річна жінка побачила, як вогонь насувається на її будинок, одразу кинулася гасити вогонь.
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