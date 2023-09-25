Українські військові тестують підводний дрон «Марічка» (відео)

Вартість такого безпілотника становить 16 мільйонів гривень

Український безпілотний підводний апарат «Марічка» відправили у тестове плавання. Його особливістю є можливість протистояти системам радіоелектронної боротьби російських окупантів. Про це інформує Цензор.Нет.

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У разі успішного випробування, ця техніка може поповнити арсенал українських оборонців.

Вартість такого безпілотника становить 16 мільйонів гривень.

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Безпілотник можна застосовувати для ураження мостів, кораблів, берегових укріплень та підводних човнів окупантів. Також цей підводний човен може проводити розвідку.

Підводний дрон «Марічка» – це дрон вітчизняної розробки, створений волонтерами організації Ammo.Ukraine. Розробники платформи стверджують, що зібрали найкращих фахівців у галузі безпілотних апаратів та інших експертів у рамках свого проєкту.

Нагадаємо, триває 579-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 19 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області. Протиповітряною обороною знищено 11 крилатих ракет «Калібр» та усі 19 «шахедів».