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Українські військові тестують підводний дрон «Марічка» (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські військові тестують підводний дрон «Марічка» (відео)
фото: скріншот

Вартість такого безпілотника становить 16 мільйонів гривень

Український безпілотний підводний апарат «Марічка» відправили у тестове плавання. Його особливістю є можливість протистояти системам радіоелектронної боротьби російських окупантів. Про це інформує Цензор.Нет.

У разі успішного випробування, ця техніка може поповнити арсенал українських оборонців.

Вартість такого безпілотника становить 16 мільйонів гривень.

Безпілотник можна застосовувати для ураження мостів, кораблів, берегових укріплень та підводних човнів окупантів. Також цей підводний човен може проводити розвідку.

Підводний дрон «Марічка» – це дрон вітчизняної розробки, створений волонтерами організації Ammo.Ukraine. Розробники платформи стверджують, що зібрали найкращих фахівців у галузі безпілотних апаратів та інших експертів у рамках свого проєкту. 

Нагадаємо, триває 579-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 19 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області. Протиповітряною обороною знищено 11 крилатих ракет «Калібр» та усі 19 «шахедів».

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