Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Буданов розповів, куди ціляться ударні дрони на території РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов розповів, куди ціляться ударні дрони на території РФ
Кирило Буданов: «Ми коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння»
фото з відкритих джерел

В останні тижні був уражений завод із виробництва електроніки для ракет «Кремній-ЕЛ»

Однією з головних цілей ударних безпілотників на території РФ стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування.

Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в коментарі NV.

Як зазначив глава розвідки, третина всіх заводів, які зайняті в цій сфері, розташовані в європейській частині Росії. Отже, вони є досяжними цілями для дронів.

Зокрема, в останні тижні був уражений завод із виробництва електроніки для ракет «Кремній-ЕЛ», що знаходиться в російському Брянську. Він став ціллю атаки дронів не вперше. Крім того, під удар потрапив Редкінський дослідний завод з виробництва компонентів ракетного палива. По підприємству, розташованому в Тверській області РФ, вдарили 13 вересня.

Буданов наголосив, що в російських об'єктах, «що піддалися якомусь невідомому впливу», можна побачити одну деталь – усі вони працюють на російський військово-промисловий комплекс.

«Ми коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння», – резюмував начальник розвідки.

Як повідомлялося, Москва та Підмосков'я опинилися під ударом безпілотників.

Читайте також: Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
Теги: безпілотник Кирило Буданов війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дрогобичі є влучання ворожих ракет
Дрогобич зазнав трьох ракетних ударів: влада повідомила про наслідки
21 вересня, 08:11
Роман Олексів разом із татом Ярославом Олексівим у Львові
Хлопчик, який вижив під час ракетного удару по Вінниці, повернувся в Україну (фото)
19 вересня, 16:35
Путін заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України
Путін прокоментував переговори з Україною та пригрозив «баринею»
15 вересня, 13:29
Українські війська просуваються на заході Заопрізької області
ЗСУ проривають оборону росіян на гарячих напрямках фронту – ISW
8 вересня, 05:15
Феміда наголосила: позивач не позбавлений можливості обрати інший тарифний план або ж взагалі відмовитися від послуг Vodafone
Українець судився з Vodafone, який закрив привабливі тарифні плани. Феміда поставила крапку
7 вересня, 15:36
Петиція з вимогою ветувати закон про е-декларування набрала необхідну кількість голосів
Петиція з вимогою ветувати закон про е-декларування набрала необхідну кількість голосів
6 вересня, 20:25
Кримський міст під посиленою охороною окупантів
Окупанти змінили тактику охорони Кримського мосту
6 вересня, 08:06
ЗСУ просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового
ЗСУ успішно просуваються на одному з напрямків – ISW
6 вересня, 05:02
Президент України Володимир Зеленський
У День пам'яті захисників Зеленський звернувся до українців
29 серпня, 22:53

Суспільство

Буданов розповів, куди ціляться ударні дрони на території РФ
Буданов розповів, куди ціляться ударні дрони на території РФ
Порошенко показав рекордну партію техніки, яку везе на Схід штурмовим підрозділам
Порошенко показав рекордну партію техніки, яку везе на Схід штурмовим підрозділам
В Україні почали відключати газ в багатоповерхівках: Рада назвала причину
В Україні почали відключати газ в багатоповерхівках: Рада назвала причину
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки
На окупованій Херсонщині пенсіонерка врятувала трьох поранених бійців ЗСУ (відео)
На окупованій Херсонщині пенсіонерка врятувала трьох поранених бійців ЗСУ (відео)
Загинув під час 100-го бойового вильоту. Згадаймо Героя України Олександра Кукурбу
Загинув під час 100-го бойового вильоту. Згадаймо Героя України Олександра Кукурбу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Ракетний удар по Одесі: зруйновано морський вокзал (фото, відео)
19K
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
15K
БРІКС помер, але замість нього з'явилось дещо гірше
12K
Не варто чекати на припинення війни. Концепція має бути іншою
8546
Російські окупанти знищують будівлю штабу Чорноморського флоту (фото)
7430
«Життя непросте, дороге, клімат важкий». Посол розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі

Новини

Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту