США знайшли нових постачальників запчастин для «Шахедів»

Під санкції потрапила гонконгська фірма Hongkong Himark Electron Model Limited

Санкційний підрозділ Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти п'яти компаній та двох фізичних осіб, які причетні до виробництва безпілотників Shahed-136. Про це йдеться на сайті OFAC.

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Насамперед йдеться про іранську компанію Pishgam Electronic Safeh (PESC), яка закупила тисяч сервоприводів для іранських дронів. Один з таких сервоприводів було знайдено в одному з недавно збитих Shahed-136, якими Росія атакує Україну. Також під санкції потрапив гендиректор PESC Хамід Реза Джангорбані (Hamid Reza Janghorbani).

Також під санкції потрапила гонконгська фірма Hongkong Himark Electron Model Limited, безпосередній постачальник цих запчастин на загальну суму понад $1 млн, та її офіційний представник Фан Ян (Fan Yang). Крім Ірану, вони продавали такі сервоприводи хуситам у Ємені.

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Санкції наклали і на турецькі фірми Dal Enerji та Anka Port, які забезпечили фінансові трансакції в рамках цих постачань, та фірму Farhad Ghaedi з ОАЕ, яка забезпечила доставку запчастин через Дубай.

Американські обмеження передбачають блокування всього майна підсанкційних осіб. Операції з цими компаніями забороняються.

Нагадаємо, Росія змінила тактику запуску «Шахедів».