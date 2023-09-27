У Миколаєві пролунала серія вибухів

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

Увечері 27 вересня у Миколаєві пролунали вибухи. У місцевих Telegram-каналах відразу з'явилась інформація, що в бік Миколаєва прямують ракети.

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Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич закликав жителів дотримуватись інформаційної тиші.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізькій області пролунали вибухи. Гучні звуки чули всі райони міста, а в будинках зникало світло.

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Як повідомлялося, надверчір суботи, 23 вересня, на тимчасово окупованих територіях України, а саме – на півдні пролунали вибухи. «Бавовна» прилетіла до російських окупантів у захоплені ними Бердянськ та Токмак Запорізької області.

Триває 581-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень. Ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.