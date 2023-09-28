На Черкащині прогриміли вибухи

В області працюють сили протиповітряної оборони

У ніч на 28 вересня в Черкаській області пролунали вибухи, повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони. Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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О 2:10 в області оголошено повітряну тривогу. Табурець заявив про підвищену небезпеку для регіону.

«Загроза застосування ворогом ударних БПЛА. В області працює ППО», – написав він.

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Раніше повідомлялося, що увечері 27 вересня у Миколаєві пролунали вибухи. У місцевих Telegram-каналах відразу з'явилась інформація, що в бік Миколаєва прямують ракети.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич закликав жителів дотримуватись інформаційної тиші.

Нагадаємо, російські окупанти 27 вересня, увечері розпочали масований обстріл Херсона. Унаслідок цього загинув щонайменше один чоловік, інший зазнав поранень.

41-річний чоловік загинув на порозі власного будинку. Ще одному 27-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

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Також росіяни скинули сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району.