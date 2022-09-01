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Президент Німеччини поставив діагноз Московській церкві

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Президент Німеччини поставив діагноз Московській церкві
Патріарх Кирило благословляв російських військових, які йшли на війну проти України
фото з відкритих джерел

РПЦ виношує імперські мрії про правління диктатури

Керівництво російської православної церкви розповсюджує пропаганду, яка довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті 11-ї пленарної асамблеї Всесвітньої ради церков.

«Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе побачити в імперських мріях і правлінні диктатури волю Божу», – сказав Штайнмайєр.

Всесвітня рада церковнайбільша міжнародна екуменічна організація, що об'єднує понад 300 церков, головним чином протестантських, а також православних та англіканських.

Як відомо, РПЦ підтримує війну Росії проти України. Патріарх Кирило благословляв російських військових, які йшли на війну проти України. А на Уралі гундяєвські священники благословляли зброю, яку відправляли на війну до України.

Нагадаємо, Україна закликала Всесвітню раду церков запровадити обмеження проти Російської православної церкви.

30 серпня Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо очільника Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила та ще семи представників цієї церкви.

Наприкінці травня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо запровадження санкцій проти патріарха Кирила. Санкції будуть введені на десять років та торкнуться також й інших ключових діячів РПЦ.

Читайте також: Чому санкції проти патріарха Кирила такі важливі
Теги: війна росія церква Україна Німеччина

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