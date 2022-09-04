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Німеччина виділить кошти українським переселенцям

Альона Боженко
glavcom.ua
Німеччина виділить кошти українським переселенцям
Німеччина виділить $200 млн українським переселенцям
фото із відкритих джерел

Шмигаль у понеділок, 5 вересня, відвідає Берлін

Німеччина надасть Україні додаткові $199 млн для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам унаслідок вторгнення Росії. Про це заявив міністр розвитку Свенья Шульце, предає Reuters.

Зазначається, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«Я поговорю з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд в турботі про переміщених осіб. Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним», – заявив Шульце.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики.

Додамо, що 1 серпня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II із Німеччини

 

Теги: Німеччина Україна біженці

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