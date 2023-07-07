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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
фото з відкритих джерел

Серед іншого до списку увійшли інженерна броньована машина DACHS і мостоукладальник Beaver 
 

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Серед іншого до нього увійшли інженерна броньована машина DACHS і мостоукладальник Beaver.

До списку допомоги увійшли:

  • міст для мостоукладача BEAVER;
  • інженерна броньована машина DACHS;
  • мостоукладач BEAVER;
  • три радіоглушники;
  • два датчики і глушники для захисту від дронів;
  • шість тягачів 8x8 HX81;
  • три напівпричепи.

Нагадаємо, Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України. Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї. 

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. 

Теги: Німеччина президент Берлін військова техніка

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