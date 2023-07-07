Німеччина виступила проти передачі Україні касетних боєприпасів
Німеччина є учасницею конвенції, яка забороняє касетні боєприпаси
Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України. Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Reuters.
Бербок заявила, що Німеччина як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції з касетних боєприпасів виступає проти передачі Україні боєприпасів. США, Україна та Росія не підписали конвенцію.
На прохання прокоментувати заяву офіційних осіб США Бербок сказав журналістам на кліматичній конференції у Відні: «Я стежила за повідомленнями ЗМІ. До нас, як до держави-учасниці, застосовується угода Осло».
Бербок має на увазі договір, який було відкрито для підписання у норвезькій столиці у 2008 році. Він забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.
Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про надання боєприпасів буде оголошено сьогодні, 7 липня.
Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864, вперше виготовлені у 1987 році. Їх запускатимуть зі 155-мм гаубиць, наданих Україні США та партнерами. У своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон зауважив, що «несправність» цього артилерійського снаряда – 6%. Це означає, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаться нерозірваними.
Касетні боєприпаси можуть значно допомогти Україні у поточному контрнаступі, адже запаси артилерійських снарядів стрімко закінчуються, а виробництво не встигає за попитом.
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