Російського терориста Гіркіна відправили до СІЗО (відео)

Терорист Гіркін сидить під вартою в слідчому ізоляторі

Співробітники правоохоронних органів РФ сьогодні затримали російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його інкримінують за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

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Ігор Гіркін, або ж Стрєлков, – ексспівробітник ФСБ і колишній міністр оборони самопроголошеної «ДНР». Після початку повномасштабного вторгнення Гіркін став активно критикувати Путіна та військово-політичне керівництво Росії.

Як каже дружина Стрєлкова-Гіркіна приблизно об 11:30 до їхнього дому приїхали представники слідчого комітету РФ, які згодом вивели Гіркіна під руки і відвезли в невідомому напрямку. Також вона заявила, що про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив.

Як стало відомо раніше, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер».

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Згодом з'явилося відео, як терорист Гіркін сидить під вартою в слідчому ізоляторі.

На відео помітно як російський терорист, склавши руки, мовчки дивиться в одне місце. Протягом всього відео він так і не сказав жодного слова, а просто продовжував сидіти, намагаючись не звертати увагу на журналістів.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це спочатку повідомили росЗМІ, а згодом в особистому Telegram-каналі Стрєлкова з'явилося повідомлення з коментарем його дружини, Мирослави Регінської.

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Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

До слова, у Кремлі почалися серйозні протистояння. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина вони «дедалі більше почали виходити назовні».