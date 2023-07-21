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Російського терориста Гіркіна відправили до СІЗО (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російського терориста Гіркіна відправили до СІЗО (відео)
Російський терорист, склавши руки, мовчки дивиться в одне місце
фото: скріншот з відео

Терорист Гіркін сидить під вартою в слідчому ізоляторі

Співробітники правоохоронних органів РФ сьогодні затримали російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його інкримінують за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Ігор Гіркін, або ж Стрєлков, – ексспівробітник ФСБ і колишній міністр оборони самопроголошеної «ДНР». Після початку повномасштабного вторгнення Гіркін став активно критикувати Путіна та військово-політичне керівництво Росії.

Як каже дружина Стрєлкова-Гіркіна приблизно об 11:30 до їхнього дому приїхали представники слідчого комітету РФ, які згодом вивели Гіркіна під руки і відвезли в невідомому напрямку. Також вона заявила, що про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив.

Як стало відомо раніше, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер».

Згодом з'явилося відео, як терорист Гіркін сидить під вартою в слідчому ізоляторі.

На відео помітно як російський терорист, склавши руки, мовчки дивиться в одне місце. Протягом всього відео він так і не сказав жодного слова, а просто продовжував сидіти, намагаючись не звертати увагу на журналістів.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це спочатку повідомили росЗМІ, а згодом в особистому Telegram-каналі Стрєлкова з'явилося повідомлення з коментарем його дружини, Мирослави Регінської.

Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

До слова, у Кремлі почалися серйозні протистояння. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина вони «дедалі більше почали виходити назовні».

Теги: росія СІЗО Ігор Гіркін

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