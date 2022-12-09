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Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня 
Триває 298 доба війни, світ допомагає нам боротися з рашистами 
фото: Генштаб

Цього дня кілька країн оголосили про пакети допомоги для українців 

Сьогодні, 9 грудня, добігає кінця 289 доба повномасштабної війни з країною-терористкою Росією. Ми зібрали для читачів основні події дня, аби ви були в курсі всього важливого в світі, соціумі та на лінії фронту. 

Підтримка від світу

Депутати болгарського парламенту підтримали рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки. Озброєння, яке Болгарія передасть Україні, входить до трійки пріоритетів української армії.

Також президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $275 млн. Як стало відомо, надійдуть додаткові боєприпаси для Himars, снаряди, обладнання для боротьби з дронами, засоби протиповітряної оборони, позашляховики, генератори.

А ще Норвегія виділяє $100 млн на відновлення інфраструктури в Україні.

Чергові обшуки в церквах УПЦ МП та новини про проєкт про її заборону

Комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні. 

Крім того, сьогодні Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях. У результаті на території Пустинно-Миколаївського скита, який розташований у «забороненій» Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них – чоловіки спортивної статури. 

А в приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії. Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами РФ і Білорусі. 

Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня  фото 1

А тим часом сьогодні, 9 грудня, святкував 32-річчя архієрейського служіння очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій. Під час літургії в Києво-Печерській Лаврі стався інцидент, який привернув увагу духовенства та прихожан Московської церкви: митрополитові Пітиримові (Миколаївському) стало зле, від похитнувся і підштовхнув Онуфрія, коли той тримав чашу зі святими дарами. Чаша перевернулася прямо на Онуфрія.  

Розлити чашу з кровʼю Христа вважається дуже поганим знаком.

Зеленський анонсував українську формулу миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

ЗСУ відреагували на бавовну в Росії

Нещодавні вибухи на авіабазах в Росії та «бавовна» в Бєлгороді та інших регіонах країни-агресорки показує, що війна стосується кожного росіянина. І тепер не зрозуміло, чи можуть росіяни бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах. 

А тим часом Німеччина визнає право українців влучати по військових цілях у Росії. Таку позицію висловила представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн.

Ситуація на фронті

Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі, в районах Бахмута, Соледара, Марʼїнки та Кремінної. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. Про це у вечірньому зверненні 9 грудня сказав президент України Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, триває 289 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції. 

Теги: прапор Генштаб боєприпаси Болгарія росія президент озброєння позашляховики ворог

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