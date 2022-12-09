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Затримання військового ЗСУ у Словаччині: МЗС відреагувало на скандал

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Затримання військового ЗСУ у Словаччині: МЗС відреагувало на скандал
Зубрилін прибув до Словаччини за наказом для проходження курсу бойової підготовки
фото з відкритих джерел

У Словаччині за запитом РФ затримали військового ЗСУ, громадянина РФ, Альберта Зубриліна

У Словаччині затримали військовослужбовця ЗС України Альберта Зубриліна, громадянина РФ, за розшуковим запитом Російської Федерації. Він утримується там із 14 жовтня, попри численні звернення товаришів та неможливість його видачі Росії. Деталі справи у своєму Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов повідомив, що Зубрилін у складі свого підрозділу прибув до Словаччини згідно з наказом для проходження курсу бойової підготовки. Він є чинним військовослужбовцем-контрактником ЗСУ.

«Прошу правоохоронні органи Словаччини врахувати, що видача Зубриліна до РФ неможлива, і найкращим способом встановити усі обставини, на підставі яких він був затриманий, це повернути українського військовослужбовця до України, і передати усі наявні матеріали, які стали підставою для затримання, до правоохоронних органів України. Затягування вирішення цього питання під час страшної війни не має виправдання», – наголосив Бутусов.

Журналіст зауважив, що Словаччина є добрим союзником України у війні, тому логічно було б пояснити причину та підставу такого тривалого утримання нашого військовослужбовця, а також чиє це було рішення.

Бутусов також заявив про бездіяльність МЗС в справі захисту інтересів військовослужбовця ЗСУ, затриманого в Словаччині.

«Зі мною зв’язалась Ксенія Зубриліна, громадянка України, і повідомила, що вони одружені з 2013 року, з того часу Альберт постійної проживає на території України, у них двоє дітей, з 2015-го року Зубрилин має посвідку на постійне проживання на території України і має, таким чином, усі підстави на отримання громадянства... Ми дуже цінуємо та поважаємо допомогу та дружбу Словаччини. Але Зубрилін має бути негайно виданий Україні, і усі запити та претензії до нашого військовослужбовця мають розглядатись правоохоронними органами України. Я просто здивований, що МЗС та МО не роблять ніяких заяв, а посольство України у Словаччині, до якого неодноразово звертається Ксенія, не має можливостей втрутитись у ситуацію та сприяти зверненню наших громадян», – зазначив журналіст.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі «Главкому» повідомив, що наші дипломати займаються його справою, але ситуація є не такою простою, оскільки затриманий має громадянство Російської Федерації.

«Посольство України в Братиславі займається справою військовослужбовця Збройних Сил України Альберта Зубриліна, якого 14 жовтня було затримано в Словаччині на запит Російської Федерації. Враховуючи те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів є ускладненим», – йдеться у повідомленні.

Водночас, наші дипломати надають сприяння через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт.

«Крайній раз вони спілкувалися 6 грудня. Українські консули також запропонували дружині надати підтримку в її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком. Посольство нині взаємодіє із словацькими правоохоронними органами в контексті підготовки до розгляду запиту РФ в суді. Альберт Зубрилін забезпечений адвокатом. Умови його утримання прийнятні. Тримаємо справу захисника України на особливому контролі», – підкреслив речник МЗС.

До слова, у четвер, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Словацької Республіки. Зеленський зазначив, що сторони обговорили посилення співпраці між країнами.

Теги: Facebook громадянство журналіст посольство Словаччина

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