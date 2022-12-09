Федеральний уряд: Німеччина визнає право українців влучати по військових цілях у Росії

Україна захищає власну територіальну цілісність

Військові обʼєкти на території Росії є законними цілями для українських ударів. Таку позицію висловила представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн на брифінгу 9 грудня.

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«Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним… Україна захищає власну територіальну цілісність, адже своїми ударами запобігає можливим ударам по своїй території з території Росії», – заявила Гоффманн.

Представниця пресслужби уряду додала, що Україна не зобовʼязана обмежуватися своєю територією при здійсненні зусиль із захисту проти російської агресії, а також має право робити це за межами території своєї держави.

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За її словами, з точки зору Німеччини, всі дії України є реакцією на російську агресію.

Нагадаємо, раніше речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН, і не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією.

Як відомо, у ніч на 5 грудня на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.