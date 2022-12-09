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Вибухи на авіабазах в РФ та «бавовна» в Бєлгороді: ЗСУ зробили заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на авіабазах в РФ та «бавовна» в Бєлгороді: ЗСУ зробили заяву
фото: Генштаб

Ігнат: росіяни тепер ніде не можуть бути в безпеці

Нещодавні вибухи на авіабазах в Росії та «бавовна» в Бєлгороді та інших регіонах країни-агресорки показує, що війна стосується кожного росіянина. І тепер не зрозуміло, чи можуть росіяни бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

«Як помітно з новин «бавовнятко» ходить по аеродромах і окупанти кудись «зникли». Але не зникли, військовою термінологією це називається розосередилися. По різних аеродромах вони порозтягували свої стратегічну авіацію, де це тільки можливо. Зокрема, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати», – розповів Ігнат.

За його словами, поки авіаційна активність ворога невелика. «Ті військові та цивільні росіяни, які казали, що «спецоперація» мене не стосується», то тепер вже зрозуміло, що нікуди вони не дінуться від війни. Від тих наслідків російської агресії, яку засуджує весь світ. Вона тепер буде стосуватися кожного. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили не перші такі «бавовнятка». Був Крим та аеродром «Міллєрово» (в Ростовській області – ред.) на початку агресії», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Теги: аеродром війна військові окупанти росіяни вибух росія

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