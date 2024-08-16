На Заході припинилися розмови про переговори між Україною і РФ – The Telegraph

На тлі наступу на Курщину Захід розмовляє про нові поставки зброї Україні

Країни Заходу тепер розмовляють про нові дозволи та поставки зброї Україні

На Заході припинилися розмови про припинення вогню та переговори між Україною та РФ. Це сталося через наступ ЗСУ на Курську область. Про це пише The Telegraph.

Як пише видання, на заміну розмовам про переговори прийшли обговорення щодо нових дозволів та поставок зброї.

«Тільки сьогодні переговори з адміністрацією Джо Байдена про надання Україні крилатих ракет великої дальності були «на просунутій стадії», – йдеться в матеріалі.

Також зазначається, що наступ на Курщині змінив дискусію в Москві. Кремль більше не може говорити про заморожування лінії фронту як плату за початок переговорів, оскільки це призведе до того, що Київ утримається в межах кордонів Росії

«Якщо Київ здатний утримати кілька десятків миль, Путін не може закликати до припинення війни за нинішніх обставин; з цієї причини ми не повинні дивуватися, якщо ця операція триватиме набагато довше, ніж багато хто прогнозував», – пише The Telegraph.

Нагадаємо, головнокомандувач Сирський повідомив, що протягом сьогоднішньої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

Раніше повідомлялося, що на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.