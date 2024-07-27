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Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
На п'ять ліній оборони наступати – це дебілізм, вважає Кротевич
фото: Генштаб

Кротевич наголосив, що наступ потрібно здійснювати на тому напрямку фронту, де противник втрачає пильність

Начальник штабу бригади Національної гвардії України «Азов» Богдан Кротевич (Тавр) пояснив, чому вважає невдалим контрнаступ ЗСУ 2023 року. Про це йшлося в його інтерв'ю «Українській правді».

«На п'ять ліній оборони наступати – це дебілізм. Це те, що ми от ніяк не можемо навчитися. Не знаю, може, самоспалення перед Верховною Радою зробити, щоб сказати і бути почутим: «Дивіться, там, де п'ять ліній оборони противника, наступати не варто; варто наступати, де слабкіша оборона», – сказав він.

Начштабу наголосив, що наступ потрібно здійснювати на тому напрямку фронту, де противник втрачає пильність.

«Мені страшно, якщо росіяни вивчили українську, почали дивитися мої інтерв'ю і такі: «О, до речі, треба шукати місця, де лінія фронту за весь час взагалі не зсунулася». А такі місця були, і таке місце було в районі Нью-Йорку. Зараз на Нью-Йорк противник наступає. Що мається на увазі? Там, де немає ніяких зсувів ні в одну, ні в іншу сторону, особовий склад з будь-якої сторони стає халатним... У нас що? В інтерв'ю всі кажуть, що ми підемо на Крим, і ми йдемо на Крим. Серйозно? Мене не так війна вбиває, а вбиває такий тотальний дебілізм», – сказав Богдан Кротевич.

Раніше начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії «Азов» Богдан Кротевич подав у суд на Державне бюро розслідувань (ДБР), оскільки правоохоронці не відкрили справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. «Азовець» звинувачує генерала в «численних помилках, що призвели до загибелі багатьох військових».

Нагадаємо, що наприкінці червня начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до ДБР. Згодом ДБР запевнило, що перевірить дії екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля в межах справи про прорив російських військ у Харківській області. 

До слова, наприкінці травня ДБР офіційно оголосило про початок досудового розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону в Харківській області. 

Правоохоронці опублікували відповідне повідомлення після того, як «Главком» з посиланням на дані судового реєстру дізнався, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.

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Теги: росіяни наступ контрнаступ розслідування війна

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