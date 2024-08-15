Рота російських солдатів здалася в полон у Курській області (відео)

Україна продовжує інтенсивно нарощувати обмінний фонд

Учора, 14 серпня, понад сто російських солдатів вирішили здалися в полон. Про це повідомив державний проєкт Головного управління розвідки «Хочу жить».

«Понад сто залишених командирами росіян, прийняли правильне рішення і здалися в полон. Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги «прикривають» кадировські бандити, які кидають всіх і все, аби самим не бути полоненими. Ну і спасибі генералу Лапіну, який допомагає нам успішно просуватися на Курщині, так само як і у 2022 на Харківщині, за оборону якої він і відповідав», – йдеться в повідомленні.

14 серпня рота російських солдат здалася в полон у Курській області. Російські командири залишили напризволяще понад 100 осіб



📽Проєкт "Хочу жить" pic.twitter.com/cGafWjikDz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Варто зазначити, що після того, як українські воїни розпочали операцію на території Курської області, Україна значно збільшила обмінний фонд. Зокрема вчора від початку доби українським воїнам вдалося взяти в полон 100 російських солдатів. Крім того, у Курській області українські захисники знову просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках.

Нагадаємо, українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.

Раніше бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області.

Як повідомлялося, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.