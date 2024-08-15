Рота російських солдатів здалася в полон у Курській області (відео)
Україна продовжує інтенсивно нарощувати обмінний фонд
Учора, 14 серпня, понад сто російських солдатів вирішили здалися в полон. Про це повідомив державний проєкт Головного управління розвідки «Хочу жить».
«Понад сто залишених командирами росіян, прийняли правильне рішення і здалися в полон. Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги «прикривають» кадировські бандити, які кидають всіх і все, аби самим не бути полоненими. Ну і спасибі генералу Лапіну, який допомагає нам успішно просуватися на Курщині, так само як і у 2022 на Харківщині, за оборону якої він і відповідав», – йдеться в повідомленні.
14 серпня рота російських солдат здалася в полон у Курській області. Російські командири залишили напризволяще понад 100 осіб
📽Проєкт "Хочу жить" pic.twitter.com/cGafWjikDz
Варто зазначити, що після того, як українські воїни розпочали операцію на території Курської області, Україна значно збільшила обмінний фонд. Зокрема вчора від початку доби українським воїнам вдалося взяти в полон 100 російських солдатів. Крім того, у Курській області українські захисники знову просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках.
Нагадаємо, українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.
Раніше бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області.
Як повідомлялося, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.
До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.
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